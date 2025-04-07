Може відстрілюватися з кулемета і долати водні перешкоди: ЗСУ отримають нового наземного робота

Вже незабаром бійці Збройних сил України отримають нового наземного робота, оснащеного кулеметом. Міністерство оборони допустило його до експлуатації.

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Про це повідомляють на сайті Міністерства оборони України.

Зазначається, що оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України наземний роботизований комплекс D-21-12R українського виробництва.

Робот оснащений кулеметом великого калібру. Він може виконувати широкий спектр завдань — вести спостереження і патрулювання, надавати вогневу підтримку українським підрозділам, уражати живу силу ворога та його легкоброньовану техніку.

"Комплекс має високу прохідність по бездоріжжю, трясовині та неглибоким водним перешкодам. Оператор керує діями наземного роботизованого комплексу, перебуваючи у захищеному укритті на значній відстані", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, що 18 березня повідомлялося, що незабаром у українських захисників з'явиться новий роботизований комплекс "Лють". Він пройшов усі випробування і Міноборони України допустило його до експлуатації.

Також повідомлялося, що раніше Міноборони України допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний наземний комплекс українського виробництва "Змій логістичний". Робот має достатньо тяглових зусиль та маси, щоб вивезти із зони бойових дій вантаж та людей.