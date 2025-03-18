Може уражати цілі цілодобово і має безшумний двигун: ЗСУ отримають роботизований комплекс "Лють"

Комплекс надзвичайно компактний — він легко поміщається у кузов легковика і озброєний кулеметом калібру 7.62.

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Незабаром в українських захисників з'явиться новий роботизований комплекс "лють". Він пройшов усі випробування і Міноборони України допустило його до експлуатації. Про це повідомили на сайті відомства.

"Наземний роботизований комплекс "Лють" вітчизняного виробництва призначений для виконання широкого спектра завдань у складних умовах. Зокрема, для ведення спостереження та вогневої підтримки дій наших підрозділів. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки", — розповіли в Міністерстві оборони.

Роботизований комплекс "Лють" вже випробували у реальних умовах. Він показав себе на хорошому рівні. Робот "Лють" озброєний кулеметом калібру 7.62 і додатковим обладнанням, завдяки якому може виявляти та уражати цілі як удень, так і вночі.

Також комплекс надзвичайно компактний — він легко поміщається у кузов легковика і оснащений безшумним електричним двигуном.

Акумулятори розраховані на тривалий час. "Лють" може легко пересуватися по місцевості зі складним рельєфом і виконує свої завдання за різних температур.

Оператор керує комплексом із захищеної позиції, не наражаючись на небезпеку. Головне завдання наземних роботів – посилити українські підрозділи та замінити солдата на найнебезпечніших ділянках.

Нагадаємо, що раніше Міноборони України допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний наземний комплекс українського виробництва "Змій логістичний".