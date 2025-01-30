Непомітно постачатиме все необхідне: у ЗСУ з'явився безшумний робот-логіст

Робот має достатньо тяглових зусиль та маси, щоб вивезти із зони бойових дій вантаж та людей. Також він може витягти легковий автомобіль. За потреби на "Змія" можна встановити додаткові модулі.

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Міноборони України допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний наземний комплекс українського виробництва "Змій логістичний". Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Робот оснащений балістичним та протимінним захистом. Він призначений для виконання логістичних, евакуаційних завдань у районі бойових дій.

"Завдяки незначній висоті "Змій логістичний" залишається малопомітним на місцевості. Робот здатен перевозити на собі кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою", – підкреслив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки полковник Володимир Рочняк.

Робот-логіст має достатньо тяглових зусиль та маси, щоб вивезти із зони бойових дій вантаж та людей. Також він може витягти легковий автомобіль. За потреби на "Змія" можна встановити додаткові модулі.

Він має безшумний електричний двигун. Його колеса зроблені з металу, щоб він міг пересуватися по бездоріжжю, по камінню, трясовині, а також долати водні перешкоди.

Оператор керує роботом з безпечної відстані.

Нагадаємо, що раніше в користуванні у ЗСУ з'явився робот-пожежник, його буквально днями кодифікували в Міноборони і допустили до експлуатації.