Незаметно будет поставлять все необходимое: в ВСУ появился бесшумный робот-логист

Робот имеет достаточно тягловых усилий и массы, чтобы вывезти из зоны боевых действий груз и людей. Также он может вытащить легковой автомобиль. При необходимости на "Змея" можно установить дополнительные модули.

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Минобороны Украины допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный наземный комплекс украинского производства "Змей логистический". Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Робот оснащен баллистической и противоминной защитой. Он предназначен для выполнения логистических, эвакуационных задач в районе боевых действий.

"Благодаря незначительной высоте "Змей логистический" остается малозаметным на местности. Робот способен перевозить на себе несколько сотен килограммов груза или тянуть прицеп с аналогичным весом", — подчеркнул начальник Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковник Владимир Рочняк.

Робот-логист имеет достаточно тягловых усилий и массы, чтобы вывезти из зоны боевых действий груз и людей. Также он может вытащить легковой автомобиль. При необходимости на "Змея" можно установить дополнительные модули.

Он имеет бесшумный электрический двигатель. Его колеса сделаны из металла, чтобы он мог передвигаться по бездорожью, по камням, трясине, а также преодолевать водные препятствия.

Оператор управляет роботом с безопасного расстояния.

Напомним, что ранее в пользовании у ВСУ появился робот-пожарник, его буквально на днях кодифицировали в Минобороны и допустили к эксплуатации.