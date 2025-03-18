Может поражать цели круглосуточно и имеет бесшумный двигатель: ВСУ получат роботизированный комплекс "Лють"

Комплекс чрезвычайно компактен — он легко помещается в кузов легковушки и вооружен пулеметом калибра 7.62.

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Вскоре у украинских защитников появится новый роботизированный комплекс "Лють". Он прошел все испытания и Минобороны Украины допустило его к эксплуатации. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Наземный роботизированный комплекс "Ярость" отечественного производства предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях. В частности, для ведения наблюдения и огневой поддержки действий наших подразделений. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники", — рассказали в Министерстве обороны.

Роботизированный комплекс "Ярость" уже испытали в реальных условиях. Он показал себя на хорошем уровне. Робот "Лють" вооружен пулеметом калибра 7.62 и дополнительным оборудованием, благодаря которому может обнаруживать и поражать цели как днем, так и ночью.

Также комплекс чрезвычайно компактен — он легко помещается в кузов легковушки и оснащен бесшумным электрическим двигателем.

Аккумуляторы рассчитаны на длительное время. "Лють" может легко передвигаться по местности со сложным рельефом и выполняет свои задачи при разных температурах.

Оператор управляет комплексом с защищенной позиции, не подвергаясь опасности. Главная задача наземных роботов — усилить украинские подразделения и заменить солдата на самых опасных участках.

Напомним, что ранее Минобороны Украины допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ беспилотный наземный комплекс украинского производства "Змій логістичний".