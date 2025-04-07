Может отстреливаться из пулемета и преодолевать водные преграды: ВСУ получат нового наземного робота

Уже вскоре бойцы Вооруженных сил Украины получат нового наземного робота, оснащенного пулеметом. Министерство обороны допустило его к эксплуатации.

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Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Отмечается, что оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины наземный роботизированный комплекс D-21-12R украинского производства.

Робот оснащен пулеметом крупного калибра. Он может выполнять широкий спектр задач — вести наблюдение и патрулирование, оказывать огневую поддержку украинским подразделениям, поражать живую силу врага и его легкобронированную технику.

"Комплекс имеет высокую проходимость по бездорожью, трясине и неглубоким водным препятствиям. Оператор руководит действиями наземного роботизированного комплекса, находясь в защищенном укрытии на значительном расстоянии", — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, что 18 марта сообщалось, что вскоре у украинских защитников появится новый роботизированный комплекс "Ярость". Он прошел все испытания и Минобороны Украины допустило его к эксплуатации.

Также сообщалось, что ранее Минобороны Украины допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ беспилотный наземный комплекс украинского производства "Змей логистический". Робот имеет достаточно тягловых усилий и массы, чтобы вывезти из зоны боевых действий груз и людей.