Вивозить поранених і доправляє БК: морпіхи ЗСУ отримали робота з кулеметом TerMIT (відео)

Бійці 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ отримали новий роботизований комплекс TerMIT зі встановленим на ньому кулеметом Canik калібру 12,7. Зараз вони вчаться на ньому працювати, щоб потім застосовувати його безпосередньо на полі бою.

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Про це повідомили у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Як розповів військовий з позивним "Фізик", в сучасній війні все йде до того, що особовий склад буде замінюватися роботизованими комплексами, що дасть змогу зберегти життя солдатам.

"Сьогодні ми провели бойові випробування, пристрілку модуля і стрільбу на різних відстанях. Готуємося. Намагаємося все зробити, щоб була стабільна робота. Тут є багато нюансів. Чим більше ми працюємо, тим більша вірогідність, що ми успішно виконаємо завдання.

На новий роботизований комплекс TerMIT встановили кулемет Canik калібру 12,7.

Роботизований комплекс "Терміт"

"Фізик" говорить, що найближчим часом роботизований комплекс TerMIT почне працювати на передовій.

Роботизований комплекс TerMIT: що відомо

TerMIT (Terrain Modular Infantry Transporter) — модульна логістично-евакуаційна платформа. Роботизований комплекс був представлений у квітні 2024 року компанією Tencore у різних кольорах для можливості маскування у будь-якій місцевості та із застосуванням трьох типів зв’язку, які забезпечують роботу в умовах РЕБ.

Платформи можуть доправляти боєприпаси та проводити евакуацію поранених, мають денні та нічні відеокамери, 2 електродвигуни потужністю 1 кВт кожен, безкаркасні ноші і базовий звʼязок з можливістю встановлення різних типів: ELRS, Crossfire, Silvus, WiFi та інші.

Переваги:

Низький профіль та центр тяжіння;

Простота конструкції та легкість в обслуговуванні;

Велика прохідність (тестування в багнюці, снігових заметах, піску, лісопосадці — це підтвердили);

Розробка моделі проводилась та була протестована із залученням військовослужбовців;

Можливість встановлення додаткових модулів для збільшення функціональності.

Нагадаємо, що 4 травня повідомлялося, що українські морські дрони Magura V7 за один день збили два ворожі винищувачі Су-30СМ, які вирушили на їхнє перехоплення під час атаки на військові об'єкти РФ в Криму. Літаки були уражені за допомогою американських ракет Sidewinder.

Також повідомлялося, що це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотниками, і перше використання AIM-9 з безпілотника для знищення літака.