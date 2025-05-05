Вывозит раненых и доставляет БК: морпехи ВСУ получили робота с пулеметом TerMIT (видео)

Бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ получили новый роботизированный комплекс TerMIT с установленным на нем пулеметом Canik калибра 12,7. Сейчас они учатся на нем работать, чтобы потом применять его непосредственно на поле боя.

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Об этом сообщили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Как рассказал военный с позывным "Физик", в современной войне все идет к тому, что личный состав будет заменяться роботизированными комплексами, что позволит сохранить жизнь солдатам.

"Сегодня мы провели боевые испытания, пристрелку модуля и стрельбу на разных расстояниях. Готовимся. Стараемся все сделать, чтобы была стабильная работа. Здесь есть много нюансов. Чем больше мы работаем, тем больше вероятность, что мы успешно выполним задание.

На новый роботизированный комплекс TerMIT установили пулемет Canik калибра 12,7.

Роботизированный комплекс "Термит"

"Физик" говорит, что в ближайшее время роботизированный комплекс TerMIT начнет работать на передовой.

Роботизированный комплекс TerMIT: что известно

TerMIT (Terrain Modular Infantry Transporter) — модульная логистически-эвакуационная платформа. Роботизированный комплекс был представлен в апреле 2024 года компанией Tencore в разных цветах для возможности маскировки в любой местности и с применением трех типов связи, которые обеспечивают работу в условиях РЭБ.

Платформы могут доставлять боеприпасы и проводить эвакуацию раненых, имеют дневные и ночные видеокамеры, 2 электродвигателя мощностью 1 кВт каждый, бескаркасные носилки и базовую связь с возможностью установки различных типов: ELRS, Crossfire, Silvus, WiFi и другие.

Преимущества:

Низкий профиль и центр тяжести;

Простота конструкции и легкость в обслуживании;

Большая проходимость (тестирование в грязи, снежных заносах, песке, лесопосадке — это подтвердили);

Разработка модели проводилась и была протестирована с привлечением военнослужащих;

Возможность установки дополнительных модулей для увеличения функциональности.

Напомним, что 4 мая сообщалось, что украинские морские дроны Magura V7 за один день сбили два вражеских истребителя Су-30СМ, которые отправились на их перехват во время атаки на военные объекты РФ в Крыму. Самолеты были поражены с помощью американских ракет Sidewinder.

Также сообщалось, что это первый случай, когда истребители были сбиты беспилотниками, и первое использование AIM-9 с беспилотника для уничтожения самолета.