Экипаж первого катапультировался, а второго — погиб: Буданов рассказал детали уничтожения 2 самолетов РФ

Украинские морские дроны Magura-7 3 мая впервые в мире сбили вражеские истребители выпущенными из них ракетами. Для этого использовали средства класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder.

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Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью изданию The War Zone.

Это первый случай, когда истребители были сбиты беспилотниками, и первое использование AIM-9 с беспилотника для уничтожения самолета.

"Это исторический момент", — сказал Буданов.

По его информации, один самолет был сбит адаптированной ракетой класса "воздух-воздух" Р-73 (AA-11 Archer) с инфракрасным наведением. ГУР использовало для атаки три беспилотника Magura-7, два из которых вели огонь по самолетам. Он пояснил, что Magura-7 — это вариант Magura-5, но несколько видоизмененный.

Также Кирилл Буданов отметил, что экипаж первого Су-30 выжил и был подобран в Черном море гражданским судном. По предварительным сообщениям, экипаж второго самолета погиб, добавил он.

ГУР начало устанавливать AIM-9 на беспилотники в январе 2025 года.

"Мы используем несколько моделей ракет на нашем Magura-7, но лучшие результаты получаем с AIM-9", — отметил он.

Что говорят попадание дронов Magura-7 в самолет Су-30 в РФ

Российский военный эксперт Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале сообщил, что Украина сбила Су-30 примерно в 50 км к западу от Новороссийска, "используя ту же тактику: выманили его и поймали".

"Пилоты катапультировались, и их подобрали гражданские моряки. Оба живы, а самолет — к черту. Главное, что люди живы",- написал он.

Шурыгин упрекнул российских военных за то, что они позволили украинским беспилотникам быть настолько эффективными.

"Сам факт удара ЗРК не является новым, поскольку Вооруженные силы Украины уже атаковали подобным образом в декабре прошлого года. Но почему-то многих это до сих пор удивляет. И самое главное, что есть средства для борьбы с этой угрозой. Как показала практика сегодня вечером, даже обычные FPV-дроны с компетентными операторами эффективно уничтожают БПС", — написал он.

Уничтожение самолетов РФ 3 мая: что известно

Спецподразделение ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидировали российский Су-30 2 мая. Это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном. Многоцелевой истребитель России ориентировочной стоимостью около $50 миллионов, вспыхнул в воздухе и упал в море.

В своем вечернем обращении президент Украины сообщил, что 3 мая было уничтожено 2 вражеских истребителя. Один из них в оккупированном Крыму. Также были попадания во вражеские склады на оккупированном полуострове.