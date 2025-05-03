В Крыму уничтожен второй российский самолет за сутки, — Зеленский (видео)

Силы обороны Украины уничтожили второй за сутки российский самолет на территории Крыма 3 мая.

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Об этом рассказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Блестящим было сбитие российского самолета с нашего морского дрона. Доказательство украинских возможностей. Очень метко наша армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма. Минус еще один, второй российский самолет за сутки. Также уничтожены военные склады", — отметил глава государства.

В частности, президент заявил, что Украина готова уже на прекращение огня на 30 дней, если россияне пойдут на такие же шаги.

"В то же время мы готовы как можно быстрее, хоть с сегодняшнего дня, переходить к прекращению огня, если Россия готова к зеркальным шагам — к полной тишине, к длительной тишине минимум на 30 суток. Это честный срок, когда можно подготовить следующие шаги. Россия должна останавливать войну и прекратить штурмы, прекратить обстрелы", — сказал Зеленский.

Более того, глава государства анонсировал новые оборонные пакеты для Украины и решение о дальнейшем сотрудничестве с ключевыми странами как во время войны, так и в послевоенное время.

Уничтожение самолета Су-30 морским дроном Magura

Спецподразделение ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидировали российский Су-30 стоимостью около $50 миллионов 2 мая. Более того, это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном.

Напомним, российский пропагандист Александр Сладков после сбития Су-30 призвал Путина завершать войну. По словам россиянина, всю Россию "трясет" от налетов украинских беспилотников, а российский боевой флот не знает, куда спрятаться.

Также Фокус писал о реакции Медведева на отказ Зеленского принимать предложение о трехдневном "перемирии" на 9 мая. Россиянин публично угрожает уничтожением Киева в случае "провокации" на параде в Москве в День победы.