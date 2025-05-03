Впервые в мире: морской дрон Magura уничтожил российский истребитель Су-30 (видео)

Самолет Су-30 ценой около $50 миллионов уничтожил морской дрон Magura. Задачу выполнили бойцы спецподразделения Group 13 ГУР МО.

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Подробности ночной атаки в Новороссийске рассказало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Спецподразделение ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидировали российский Су-30 2 мая. Это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном.

"Многоцелевой истребитель России ориентировочной стоимостью около $50 миллионов, вспыхнул в воздухе и упал в море. На дно владений безжалостного "Нептуна", — заявили разведчики.

Успешный удар по самолету Су-30 произошел в акватории возле порта в Новороссийске, где ВС РФ прячут остатки Черноморского флота.

Отметим, что первыми об уничтожении самолета Су-30 писали российские военкоры. По их данным, ВСУ подогнали к Новороссийску более 30 безэкипажных катеров.

Напомним, 31 декабря 2024 года ракетный морской дрон Magura V5 впервые в мире уничтожил воздушную цель ― два российских вертолета Ми-8.