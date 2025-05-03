Атака на Новороссийск: безэкипажный катер ВСУ сбил истребитель Су-30, – военкоры РФ

Истребитель Су-30 подбили в районе Новороссийска в ходе массированной атаки дронами. Безэкипажный катер успешно отработал по самолету ракетой Р-73.

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Российский Telegram-канал "Рыбарь" заявляет, что это произошло ночью 50 км западнее Новороссийска. Безэкипажный катер (БЭК) ударил по истребителю Су-30 ракетой Р-73.

"Подбили его по тактике "выманил — подловил". Летчики катапультировались, их подобрали гражданские моряки. Оба живы", — сообщил он.

Пропагандисты уверяют, что у ВС РФ средства борьбы с этой угрозой есть: обычные FPV-дроны с грамотными операторами якобы эффективно поражают БЭКи.

Безэкипажный катер ударил по Су-30 ракетой Р-73

Канал "Старше Эдды" отмечает, что украинские БЭКи оборудованы комплексом ракет ПВО или кустарным РСЗО. Катера работают на удалении 30-40 км от берега и для их поражения оккупанты поднимают в воздух авиацию.

Естественно, что самолеты подвергнутся огневому воздействию. Пропагандисты советуют применять дальнобойные дроны с боевой частью, которая якобы выведет из строя атакующий БЭК.

Российский Telеgram-канал Fighterbomber отмечает, что ночью 3 мая за весь Черноморский флот РФ "отдувалась" морская авиация. ВСУ подогнали в район Новороссийска более 30 БЭКов всех типов, также из района Одессы были запущены десятки дронов по Новороссийску.

БЭК крайне тяжело уничтожать авиацией — это можно сделать лишь при их визуальной видимости летчиком в момент атаки. Связано это с отсутствием в мире управляемых или самонаводящихся авиационных ракет для поражения малоразмерных, высокоскоростных и маневрирующих целей.

"Cамолеты вынуждены подходить к катерам практически в упор, неизбежно попадая под огонь ПЗРК, ЗРК и дистанционно управляемых пулеметов", — пишет автор канала.

Экипаж Су-30, по его словам, спас гражданский сухогруз, при этом вокруг одного из членов экипажа находилось сразу пять БЭКов.

Минобороны России не подтверждало потерю истребителя Су-30. В министерстве заявили, что с 2.00 до 5.00 огневые средства Черноморского флота уничтожили 14 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

Напомним, Краснодарский край РФ сегодня ночью атаковали ударные БПЛА и БЭК. В Новороссийске дрон угодил в многоэтажный дом ЖК "Аврора" благодаря работе средств РЭБ.

Замкомандира 3-й ОШбр Максим Жорин ранее говорил, что ВС РФ добавляют к дронам "Шахед" гвозди. В Харькове таким БПЛА хотели ударить по гражданским.