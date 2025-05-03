Атака на Новоросійськ: безекіпажний катер ЗСУ збив винищувач Су-30, — військкори РФ

Винищувач Су-30 підбили в районі Новоросійська під час масованої атаки дронами. Безекіпажний катер успішно відпрацював по літаку ракетою Р-73.

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Російський Telegram-канал "Рыбарь" заявляє, що це сталося вночі за 50 км на захід від Новоросійська. Безекіпажний катер (БЕК) вдарив по винищувачу Су-30 ракетою Р-73.

"Підбили його за тактикою "виманив — підловив". Льотчики катапультувалися, їх підібрали цивільні моряки. Обидва живі", — повідомив він.

Пропагандисти запевняють, що у ЗС РФ засоби боротьби з цією загрозою є: звичайні FPV-дрони з грамотними операторами нібито ефективно вражають БЕКи.

Безекіпажний катер ударив по Су-30 ракетою Р-73

Канал "Старше Эдди" зазначає, що українські БЕКи обладнані комплексом ракет ППО або кустарним РСЗВ. Катери працюють на відстані 30-40 км від берега і для їх ураження окупанти підіймають у повітря авіацію.

Природно, що літаки зазнають вогневого впливу. Пропагандисти радять застосовувати далекобійні дрони з бойовою частиною, яка нібито виведе з ладу атакуючий БЕК.

Російський Telеgram-канал Fighterbomber зазначає, що вночі 3 травня за весь Чорноморський флот РФ "віддувалася" морська авіація. ЗСУ підігнали в район Новоросійська понад 30 БЕКів усіх типів, також із району Одеси було запущено десятки дронів по Новоросійську.

БЕК вкрай важко знищувати авіацією — це можна зробити лише за умови їх візуальної видимості льотчиком у момент атаки. Пов'язано це з відсутністю у світі керованих або самонавідних авіаційних ракет для ураження малорозмірних, високошвидкісних і маневрових цілей.

"Літаки змушені підходити до катерів практично впритул, неминуче потрапляючи під вогонь ПЗРК, ЗРК і дистанційно керованих кулеметів", — пише автор каналу.

Екіпаж Су-30, за його словами, врятував цивільний суховантаж, водночас навколо одного з членів екіпажу перебувало відразу п'ять БЕКів.

Міноборони Росії не підтверджувало втрату винищувача Су-30. У міністерстві заявили, що з 2.00 до 5.00 вогневі засоби Чорноморського флоту знищили 14 українських безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, Краснодарський край РФ сьогодні вночі атакували ударні БПЛА і БЕК. У Новоросійську дрон влучив у багатоповерховий будинок ЖК "Аврора" завдяки роботі засобів РЕБ.

Заступник командира 3-ї ОШбр Максим Жорін раніше говорив, що ЗС РФ додають до дронів "Шахед" цвяхи. У Харкові таким БПЛА хотіли вдарити по цивільних.