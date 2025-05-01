"Шахеди" з цвяхами: у 3-й ОШбр назвали небезпечну зброю ЗС РФ (відео)

"Шахеди" та інші БПЛА часто споряджають цвяхами для максимальної шкоди. У Харкові війська РФ прагнули вразити цивільних таким дроном.

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Про застосування ЗС РФ заборонених засобів ураження в ефірі каналу "Новини.LIVE" розповів заступник командира 3-ї ОШбр Максим Жорін.

За його словами, для українських військових використання дронів із цвяхами — не новина. Війська Росії давно порушують правила ведення війни і прагнуть вразити якомога більше цивільних.

"Це їхній стиль — запускати "Шахеди" з цвяхами, які будуть якомога більше завдавати поразки. Це росіяни, запуски таких "Шахедів" ще раз підтверджують умисний терор", — пояснив він.

Зазначимо, що 1 травня стало відомо про удар армії РФ по Харкову дроном "Молния", на корпусі якого знайшли мішок із цвяхами. За дві години окупанти вдарили двома "Блискавками" по Київському та Основ'янському районах міста.

Фокус докладно писав, як поява перехоплювачів дронів змінила хід повномасштабної війни в Україні. Перший проєкт такого БПЛА Fowler ("Птицелов") показали ще в жовтні 2022 року, він атакує цілі на висоті до кілометра.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва після удару ЗС РФ дронами-камікадзе вночі 1 травня вибухнули відстрочені касетні боєприпаси.