"Шахеды" с гвоздями: в 3-й ОШбр назвали опасное оружие ВС РФ (видео)

"Шахеды" и другие БПЛА часто снаряжают гвоздями для максимального урона. В Харькове войска РФ стремились поразить гражданских таким дроном.

Related video

О применении ВС РФ запрещенных средств поражения в эфире канала "Новини.LIVE" рассказал заместитель командира 3-й ОШбр Максим Жорин.

По его словам, для украинских военных использование дронов с гвоздями — не новость. Войска России давно нарушают правила ведения войны и стремятся поразить как можно больше гражданских.

"Это их стиль — запускать "Шахеды" с гвоздями, которые будут как можно больше наносить поражение. Это россияне, запуски таких "Шахедов" еще раз подтверждают умышленный террор", — пояснил он.

Отметим, что 1 мая стало известно об ударе армии РФ по Харькову дроном "Молния", на корпусе которого нашли мешок с гвоздями. За два часа оккупанты ударили двумя "Молниями" по Киевскому и Основянскому районам города.

Фокус подробно писал, как появление перехватчиков дронов изменило ход полномасштабной войны в Украине. Первый проект такого БПЛА Fowler ("Птицелов") показали еще в октябре 2022 года, он атакует цели на высоте до километра.

Напомним, в Дарницком районе Киева после удара ВС РФ дронами-камикадзе ночью 1 мая взорвались отсроченные кассетные боеприпасы.