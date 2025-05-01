В дроне "Молния", которым РФ ударила по Харькову, обнаружили мешок с гвоздями: детали
В дроне "Молния", которым Россия атаковала Харьков 1 мая обнаружили мешок с гвоздями. Таким образом россияне пытаются убить как можно больше украинцев.
Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал руководитель полиции Харьковщины Петр Токарь.
1 мая около 11:52 российские военные попали "Молнией" по Киевскому району Харькова. По словам руководителя харьковской полиции, использованный Россией беспилотник содержал дополнительные убийственные элементы — гвозди, которые оккупанты вложили в мешок и прикрепили к корпусу.
"Когда сейчас полиция со взрывотехниками делала осмотр, мы обнаружили, что к этому беспилотнику прикреплен мешок с гвоздями. То есть россияне пытаются нанести гражданскому населению максимальное поражение и прибегают к таким нехитрым способам — дополнительные элементы, прикрепленные к дрону, чтобы поразить максимальное количество людей", — сказал он.
Всего в течение 2 часов россияне в течение 2 часов ударили двумя БПЛА типа "Молния" по Киевскому и Основянскому районам Харькова. На местах попаданий работали специальные службы.
В настоящее время информации о раненых или разрушениях нет.
БПЛА РФ "Молния": что известно
Беспилотный летательный аппарат "Молния" — примитивный российский ударный FPV-дрон самолетного типа, который летит по GPS-координатам. Стоит он около $300 без боевой части.
Он сделан из фанеры, имеет электрическую батарею и оснащен электродвигателем. Дрон уязвим для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а собрать его можно просто на позиции за 3 часа.
Российский беспилотник "Молния" имеет аккумулятор, позволяющий ему работать около 40 мин, за которые этот БпЛА может пролететь около 30 км.
Технические характеристики:
- длина — 1,5 м
- размах крыла — 1,2 м
- полезная нагрузка — 5-7 кг.
- двигатель — турбореактивная силовая установка
- дальность действия — до 30 км
- время работы — до 40 мин.
- скорость — ~ 20-25 м/сек (72-80 км/ч)
- цена — ~ $300
- уязвим для РЭБ.
Напомним, что 1 мая в Киеве начали взрываться боеприпасы, которые разбросали российские БПЛА. Взрывы прогремели в Дарницком районе.