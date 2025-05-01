Взрывы отсроченных боеприпасов в Киеве: в КГВА пока не могут назвать причину

В Дарницком районе Киева на месте ночных взрывов работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На данный момент неизвестна причина детонации боеприпасов.

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Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на представителя Киевской городской военной администрации Евгения Иевлева.

По предварительной информации, речь идет о кассетных боеприпасах, которые ВС РФ сбросили с беспилотников, и которые затем стали взрываться, вероятно, из-за неизвестного механизма — они могли сработать из-за вибрации, тепла или с помощью самоликвидаторов.

По словам Иевлева, это уже не первый случай применения дронов с кассетными боеприпасами — такие взрывчатки могут оставаться активными несколько суток. Он подчеркнул, что угроза подобных атак существует по всей территории Украины.

В Киеве же, отсроченные кассетные боеприпасы стали взрываться после обстрела РФ 1 мая в Дарницком районе. В администрации Шевченковского района призвали жителей быть максимально осторожными.

"Около 10 взрывов в лесопарковой зоне. Также известно о взрыве на крыше жилого дома, в результате которого частично повреждена его кровля. Вероятно, взрываются кассетные боеприпасы, которые россияне разбросали с БПЛА, но сказать можно точно после проведения специальной экспертизы по определению происхождения этих взрывоопасных элементов. Сейчас известно об одном пострадавшем. Информация уточняется", — написал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Напомним, что российские оккупанты начали использовать новый дрон-камикадзе "Черника-2". Он может нести боевую часть в 3,5 килограмма, что представляет опасность как для людей, так и техники.

Также у россиян на Новопавловском направлении в Донецкой области стало больше антитепловизорных плащей. Впрочем, они не спасают их от украинских операторов дронов, которые уже научились вычислять такие "силуэты".