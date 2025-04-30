Из пенопласта и палок, но с опасным нюансом: у россиян появился новый дрон-камикадзе "Черника-2"

Российские оккупанты начали использовать новый дрон-камикадзе "Черника-2". Он может нести боевую часть в 3,5 килограмма, что представляет опасность как для людей, так и техники.

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Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Дрон "Черника-2" — легкий и имеет конструкцию по принципу "летающее крыло". Он способен нести боевую часть массой до 3,5 кг, летит на крейсерской скорости 75 км/ч и может преодолеть расстояние не более 80 км на высоте не более 1,5 километра.

"Самое неприятное в этом дроне это то, что он имеет систему донаведения на цель, в условиях подавления и потери сигнала управления. При этом это средство поражения дешевое, поскольку собирается из пенопласта и палок", — сообщил Коваленко.

Он добавил, что пока "Черника-2" представлен в черном цвете, что указывает на приоритет применения в вечернее и ночное время суток, правда инфракрасной камеры у него не обнаружено, из-за чего его эффективность ночью пока под вопросом, хотя удары этим дроном-камикадзе наносились именно днем.

"Как вариант, собирают его просто из отходов черного пенопласта. Но, юмор про пенопласт и палки юмором, а вот то, что эта дешевая кустарная залипуха имеет донаведение и БЧ массой до 3,5 кг делает ее опасной не только для личного состава, но и легкобронированной техники", — пояснил Александр Коваленко.

Напомним, что у россиян на Новопавловском направлении в Донецкой области стало больше антитепловизорных плащей. Впрочем, они не спасают их от украинских операторов дронов, которые уже научились вычислять такие "силуэты".