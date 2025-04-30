З пінопласту і палиць, але з небезпечним нюансом: у росіян з'явився новий дрон-камікадзе "Черника-2"

Російські окупанти почали використовувати новий дрон-камікадзе "Черника-2". Він може нести бойову частину у 3,5 кілограми, що становить небезпеку як для людей, так і техніки.

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Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

Дрон "Черника-2" — легкий і має конструкцію за принципом "крило, що літає". Він здатний нести бойову частину масою до 3,5 кг, летить на крейсерській швидкості 75 км/год та може здолати відстань не більше 80 км на висоті не більше 1,5 кілометри.

"Найнеприємніше в цьому дроні це те, що він має систему донаведення на ціль, в умовах придушення та втрати сигналу управління. При цьому цей засіб ураження дешевий, оскільки збирається з пінопласту і палиць", — повідомив Коваленко.

Він додав, що поки "Черника-2" представлений в чорному кольорі, що вказує на пріоритет застосування у вечірній та нічний час доби, щоправда інфрачервоної камери у нього не виявлено, через що його ефективність вночі поки під питанням, хоча удари цим дроном-камікадзе завдавалися саме вдень.

"Як варіант, збирають його просто з відходів чорного пінопласту. Але, гумор про пінопласт та палиці гумором, а ось те, що ця дешева кустарна залипуха має донаведення та БЧ масою до 3,5 кг робить її небезпечною не тільки для особового складу, а й легкоброньованої техніки", — пояснив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що у росіян на Новопавлівському напрямку на Донеччині побільшало антитепловізорних плащів. Втім, вони не рятують їх від українських операторів дронів, які вже навчилися вираховувати такі "силуети".