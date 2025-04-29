"Дронарі вже натреновані": у ЗСУ розповіли, як вираховують росіян в "плащах-невидимках" (відео)

У росіян на Новопавлівському напрямку на Донеччині побільшало антитепловізорних плащів. Втім, вони не рятують їх від українських операторів дронів, які вже навчилися вираховувати такі "силуети".

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Про це в ефірі Армія TV розповів старший офіцер відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Денис Бобков.

За його словами, на Новопавлівському напрямку РФ застосовує малі штурмові групи, які доволі часто пересуваються або на мотоциклах, або пішки, покладаючись на маскування. Вони стали частіше використовувати антитепловізорні плащі, які роблять їх "невидимками".

Втім, такий одяг має для ворога як плюси, так і мінуси.

"Якщо ворог у цій позиції перебуває доволі довго, навіть цей маскувальний плащ починає трохи нагріватися, і теплу сигнатуру видно набагато краще. Також наші дронарі вже натреновані, вміють розрізняти людські силуети. Тому засіб, по суті, доволі ефективний, але залежності від того, хто полює за росіянами", — розповів старший офіцер відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти.

28 квітня повідомлялося, що на Новопавлівському напрямку окупанти почали використовувати антидронові плащі, через що вони стали почуватися вільними і спокійно ходити українськими степами.

Також раніше повідомлялося, що в Україні розробили пончо, яке робить бійців Сил оборони невидимими для тепловізорів і приладів нічного бачення.