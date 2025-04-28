"Сміливо блукають місцевістю": на Лиманщині ЗСУ полюють на росіян в диво-плащах (відео)

На Донеччині на Лиманському напрямку росіяни почали частіше застосовувати "антидронові плащі" через що вони стали вільніше почуватися і спокійно розгулювати українськими степами.

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Про це повідомили бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Російських окупантів у таких "захисних" пальто українські захисники стали все частіше помічати зухвало блукаючими в полях.

"Росіянам на Лиманщині підвезли нову партію так званих "антидронових плащів-пальто". Здавалося б, знаходити їх тепер буде важче. Але вони стали більш безпечними і почали сміливіше блукати відкритою місцевістю", — повідомили у бригаді.

Сподіваючись на можливості плащів, росіяни ворожі вояки стали почуватися, наче вони одягли "плащі-невидимки" і почали ходити відкрито. Це дозволило українським захисникам адаптуватися і почати ефективне полювання.

"Пілоти ББС 63 бригади пояснили 14 таким бовдурам, що насправді це їхні чорні пакети", — констатували українські захисники.

Нагадаємо, що у Рівному створили тепловідбивне пончо для ЗСУ. Плащ екранує від тепловізора та захищає від вітру та води. Тепловідбивне пончо вже протестували при денному світлі у місті на відстані до 50 метрів. Тест показав позитивний результат.

В Україні розробляють накидку (пончо), яка зробить бійців Сил оборони невидимими для тепловізорів і приладів нічного бачення. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Також повідомлялося, що розробкою займається Центральне управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення.