"Смело блуждают по местности": на Лиманщине ВСУ охотятся на россиян в чудо-плащах (видео)

В Донецкой области на Лиманском направлении россияне стали чаще применять "антидроновые плащи" из-за чего они стали свободнее чувствовать себя и спокойно разгуливать по украинским степям.

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Об этом сообщили бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Российских оккупантов в таких "защитных" пальто украинские защитники стали все чаще замечать вызывающе блуждающими в полях.

"Россиянам на Лиманщине подвезли новую партию так называемых "антидронових плащей-пальто". Казалось бы, находить их теперь будет труднее. Но они стали более безопасными и начали смелее бродить по открытой местности", — сообщили в бригаде.

Надеясь на возможности плащей, россияне вражеские воины стали чувствовать себя, как будто они надели "плащи-невидимки" и начали ходить открыто. Это позволило украинским защитникам адаптироваться и начать эффективную охоту.

"Пилоты ББС 63 бригады объяснили 14 таким болванам, что на самом деле это их черные пакеты", — констатировали украинские защитники.

Напомним, что в Ровно создали теплоотражающее пончо для ВСУ. Плащ экранирует от тепловизора и защищает от ветра и воды. Теплоотражающее пончо уже протестировали при дневном свете в городе на расстоянии до 50 метров. Тест показал положительный результат.

В Украине разрабатывают накидку (пончо), которая сделает бойцов Сил обороны невидимыми для тепловизоров и приборов ночного видения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Также сообщалось, что разработкой занимается Центральное управление развития и сопровождения материального обеспечения.