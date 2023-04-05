Маскирует от тепловизора: в Украине создали новую плащ-палатку для ВСУ (видео)

Теплоотражающее пончо уже опробовали в полевых условиях и получили на него патент, чтобы в будущем военнослужащие могли эффективно его использовать для маскировки в лесополосе.

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В Ровно создали теплоотражающее пончо для ВСУ. Плащ экранирует от тепла и защищает от ветра и воды. О новой разработке для украинских защитников рассказывает "Суспільне".

По словам одного из разработчиков плаща Сергея Смалюка, изделие уже опробовали в полевых условиях и получили на него патент.

"В четырех углах находятся большие люверсы для трансформации пончо в два типа палаток, для растяжки тента. Также в углах находятся люверсы для отжима воздуха", — объясняет Сергей Смалюк.

Маскировочную накидку мужчина создал вместе со своим проект-партнером. До войны они занимались пошивом трикотажной одежды, но после полномасштабного вторжения РФ перепрофилировались и начали шить одежду для военных.

"Первые образцы, которые мы разрабатывали — это были зимние маскировочные костюмы, для них использовались стоимостная иностранная ткань. Оно действенное, но цена на такое снаряжение была слишком высокая. Поэтому дальнейшей целью было, чтобы суть снаряжения была такая же, экранирование от тепловизора, но чтобы цена не была такой кусачей", — говорит Сергей Смалюк.

Теплоотражающее пончо уже протестировали при дневном свете в городе на расстоянии до 50 метров. Тест показал положительный результат, а чтобы его закрепить, производители обратились к военным, чтобы те могли дать окончательное слово. Украинские защитники в полевых условиях опробовали плащи как пассивным инфракрасным прибором, так и активным с подсветкой.

"Накидка действительно работает. Лучше, наверное, использовать во время передвижения — в поле, в лесополосе. Там, где нужно быстро обеспечить маскировку", — рассказывает военный с позывным "Хмель".

Так выглядит человек у пончо через объектив тепловизора.

Вес накидки – 1,5 кг, а ее себестоимость – до 7,5 тысяч гривен. В настоящее время разработчики получили заказы от военных с передовой.

"Нам дали запрос на сотни единиц такого снаряжения. Самостоятельно — это очень большая сумма получается. Нашей главной целью является не продать ребятам напрямую это изделие, а присоединить фонды, благотворительные организации и, скажем, неравнодушных людей, которые хотели бы нашей быстрой победы и безопасности жизни ребят на передовой", — сказал Сергей Смалюк.

Ранее сообщалось, что на заводе "Маяк" начали производить новые авиационные боеприпасы для украинских защитников. Их можно сбрасывать с дронов. Отмечается, что боеприпасы создали 2 вида. Они имеют разный вес и разную зону поражения.

Также украинский государственный концерн "Укроборонпром" с одной из стран НАТО начал производство артиллерийских боеприпасов 122-мм калибра.