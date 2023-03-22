Первая партия уже на фронте: Украина наладила производство боеприпасов к артиллерии (фото)

В "Укроборонпроме" рассказали, что это уже третий вид снарядов, который изготавливают по украинской технологии с привлечением отечественных узкопрофильных специалистов. До этого были 120-мм мины и 125-мм танковые снаряды..

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Украинский государственный концерн "Укроборонпром" с одной из стран НАТО наладил производство артиллерийских боеприпасов 122-мм калибра. Первая партия снарядов уже прибыла на фронт для Вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе компании 22 марта.

В ведомстве отметили, что это уже третий вид боеприпасов, который изготавливают по украинской технологии и с привлечением украинских узкопрофильных специалистов за рубежом. До этого были 120-мм мины и 125-мм танковые снаряды.

Заказ на боеприпасы "Укроборонпром" получил от Минобороны Украины. Этому предшествовали заводские испытания, на которых проверяли прочность корпуса при выстреле, устойчивость снаряжения, максимальную дальность стрельбы, кучности при стрельбе, полноту разрыва снаряда.

"Характерно, что количество осколков значительно превышает осколочность штатного "советского" образца", — отметили в концерне.

Где применяют 122-мм снаряды?

Снаряд 120-мм калибра используется украинской артиллерией при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения — 15,4 км) и САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальная дальность поражения — 15,2 км).

Напомним, 20 марта премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что ЕС планирует закупить 1 млн боеприпасов для Украины. По ее словам, такой шаг необходим для безопасности ЕС, поэтому министры одобрили эту инициативу.

14 марта сообщалось, что первая партия танковых снарядов от "Укроборонпрома" уже отправилась в ВСУ. Их также производят за границей, однако на предприятии работают украинские специалисты.