Перша партія вже на фронті: Україна налагодила виробництво боєприпасів до артилерії (фото)

В "Укроборонпромі" розповіли, що це вже третій вид снарядів, який виготовляють за українською технологією із залученням вітчизняних вузькопрофільних фахівців. До цього були 120-мм міни та 125-мм танкові снаряди.

Related video

Український державний концерн "Укроборонпром" із однією з країн НАТО налагодив виробництво артилерійських боєприпасів 122-мм калібру. Перша партія снарядів уже прибула на фронт для Збройних сил. Про це повідомили в пресслужбі компанії 22 березня.

У відомстві зазначили, що це вже третій вид боєприпасів, який виготовляють за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців за кордоном. До цього були 120-мм міни та 125-мм танкові снаряди.

Замовлення на боєприпаси "Укроборонпром" отримало від Міноборони України. Цьому передували заводські випробування, на яких перевіряли міцність корпусу під час пострілу, стійкість спорядження, максимальну дальність стрільби, купчастість під час стрільби, повноту розриву снаряда.

"Характерно, що кількість уламків значно перевищує осколковість штатного "радянського" зразка", — зазначили в концерні.

Де застосовують 122 мм снаряди?

Снаряд 120-мм калібру використовується українською артилерією в роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження — 15,4 км) і САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальна дальність ураження — 15,2 км).

Нагадаємо, 20 березня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас розповіла, що ЄС планує закупити 1 млн боєприпасів для України. За її словами, такий крок необхідний для безпеки ЄС, тож міністри схвалили цю ініціативу.

14 березня повідомлялося, що перша партія танкових снарядів від "Укроборонпрому" вже вирушила до ЗСУ. Їх також виробляють за кордоном, проте на підприємстві працюють українські спеціалісти.