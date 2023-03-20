1 млн снарядів для України: прем'єрка Естонії розкрила деталі плану закупівлі боєприпасів

На думку Каї Каллас, такий крок необхідний безпеці ЄС, тому міністри схвалили цю ініціативу.

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Узгоджений міністрами ЄС план спільної закупівлі боєприпасів передбачає постачання Україні 1 мільйона снарядів. Про це сьогодні, 20 березня, повідомила у Twitter прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

"Україна потребує боєприпасів і попросила їх. Я запропонувала країнам-членам ЄС спільно закупити 1 млн снарядів для України. Рада, що сьогодні міністри закордонних справ і оборони ЄС схвалили цю ініціативу", — написала вона.

Каллас також наголосила, що це рішення корисне й для самого ЄС, оскільки зміцнює безпеку й допомагає нарощувати оборонну промисловість. Ідеться про угоду щодо закупівлі боєприпасів для України більш ніж на 2 млрд євро.

Із ініціативи глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля, один мільярд євро має бути використаний для відшкодування країнам-членам блоку за негайне постачання боєприпасів із їхніх власних запасів в Україну.

Ще один мільярд євро передбачалося виділити на довгострокову підтримку Києва артилерійськими снарядами, для чого країни ЄС мали спільно закуповувати боєприпаси, щоб знизити ціни та прискорити замовлення. Кошти мають надійти на додаток до 3,6 млрд євро військової допомоги, наданої ЄС.

Зі совго боку, міністр оборони Естонії Ханно Певкур окремо підтвердив, що на зустрічі 20 березня міністри ЄС досягли політичного консенсусу щодо відправки в Україну 1 мільйона снарядів калібру 155 мм, пише The Guardian. Боєприпаси будуть відправлені протягом 12 місяців, сказав Певкур.

18 березня Фокус повідомив, що в ЄС сумніваються, що зможуть швидко наростити випуск боєприпасів для ЗСУ. У Євросоюзі розглядають можливість закупівлі артилерійських снарядів у Сполучених Штатів і Південної Кореї, оскільки не впевнені, що матимуть змогу швидко наростити випуск боєприпасів. Це допоможе українським військам швидко відновити брак необхідних снарядів для різних артилерійських систем.

16 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що Україна отримає безперебійні постачання боєприпасів із ЄС. Він наголосив на готовності Берліна допустити інші країни ЄС у відповідний процес закупівель озброєних ними озброєнь.