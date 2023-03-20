1 млн снарядов для Украины: премьер Эстонии раскрыла детали плана закупки боеприпасов

По мнению Каи Каллас, такой шаг необходим для безопасности ЕС, поэтому министры одобрили эту инициативу.

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Согласованный министрами ЕС план совместной закупки боеприпасов предусматривает поставку Украине 1 миллиона снарядов. Об этом сегодня, 20 марта, сообщила в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Украина нуждается в боеприпасах и попросила их. Я предложила странам-членам ЕС совместно закупить 1 млн снарядов для Украины. Рада, что сегодня министры иностранных дел и обороны ЕС одобрили эту инициативу", – написала она.

Каллас также подчеркнула, что это решение полезно и для самого ЕС, так как укрепляет безопасность и помогает наращивать оборонную промышленность. Речь идет о соглашении по закупке боеприпасов для Украины более чем на 2 млрд евро.

По инициативе главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, один миллиард евро должен быть использован для возмещения странам-членам блока за немедленную поставку боеприпасов из их собственных запасов в Украину.

Еще один миллиард евро предполагалось выделить в долгосрочную поддержку Киева артиллерийскими снарядами, для чего страны ЕС должны были совместно закупать боеприпасы, чтобы снизить цены и ускорить заказ. Средства должны поступить в дополнение к 3,6 млрд евро военной помощи, предоставленной ЕС.

В свою очередь, министр обороны Эстонии Ханно Певкур отдельно подтвердил, что на встрече 20 марта министры ЕС достигли политического консенсуса по отправке в Украину 1 миллиона снарядов калибра 155 мм, пишет The Guardian. Боеприпасы будут отправлены в течение 12 месяцев, сказал Певкур.

18 марта Фокус сообщил, что в ЕС сомневаются, что смогут быстро нарастить выпуск боеприпасов для ВСУ. В Евросоюзе рассматривают возможность закупки артиллерийских снарядов у Соединенных Штатов и Южной Кореи, поскольку не уверены, что смогут быстро нарастить выпуск боеприпасов. Это поможет украинским войскам быстро восстановить нехватку необходимых снарядов для различных артиллерийских систем.

16 марта канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что Украина получит бесперебойные поставки боеприпасов из ЕС. Он отметил готовность Берлина допустить другие страны ЕС в соответствующий процесс закупок вооруженных ими вооружений.