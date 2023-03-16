Украина получит бесперебойную поставку боеприпасов из ЕС, – Шольц

Участники предстоящего саммита ЕС, который запланирован на 23-24 марта, готовы одобрить решение по поставкам боеприпасов для Украины.

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На саммите Евросоюза примут решение о бесперебойных поставках боеприпасов в Украину. Об этом 16 марта в Бундестаге заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет Spiegel.

Он отметил, что на Европейском союзе вместе с партнерами согласуют все необходимые процедуры. Шольц отметил готовность Берлина допустить другие страны ЕС в соответствующий процесс закупок ими вооружений.

"С целью достичь еще более качественной, непрерывной поставки", — отметил политик.

Канцлер пообещал и дальше придерживаться курса санкционной политики против России, развязавшей захватническую войну против Украины. Он отметил, что Германия избавилась в течение восьми месяцев зависимости от российского угля, газа и нефти, причем в ФРГ не наблюдалось экономического спада и остановки работы промышленных предприятий.

Шольц заверил депутатов, что за последние 12 месяцев Германия предоставила Украине двустороннюю поддержку более чем на 14 млрд евро. К этому прибавляется немецкая доля помощи ЕС.

Канцлер также прокомментировал немецкую и европейскую политику в отношении беженцев. Защита украинских граждан является частью ответственности Европы. По его словам, Германия фактически создает новые города, районы и общины. В прошлом году федеральное правительство предоставило федеральным землям и муниципалитетам более 3,5 миллиарда евро, а в этом году еще 2,75 миллиарда евро.

Напомним, Канада подготовила новый пакет помощи Украине, в котором запланированы тысячи снарядов и ракеты для ПВО. Министр национальной обороны Канады Анита Ананд по итогам заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" заявила, что в Украину пришлют 8000 снарядов калибра 155-мм, 1800 танковых снарядов калибра 105 мм, а также 12 зенитных ракет для ракет.