Тысячи снарядов и ракеты для ПВО: Канада подготовила новый пакет помощи Украине

Решение о новых поставках вооружения было принято по итогам заседания Контактной группы в формате "Рамштайн". Анонсированная помощь должна прибыть в Украину в ближайшие недели.

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Министр национальной обороны Канады Анита Ананд по итогам заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" 15 марта заявила, что в Украину будут поставлены 8000 снарядов калибра 155-мм, 1800 танковых снарядов калибра 105 мм, а также 12 зенитных ракет для систем ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Канады.

Новый пакет военной помощи Украине будет сопровождать безвозмездную передачу танков Leopard 1, объявленную Данией, Германией и Нидерландами. Кроме того в ближайшие недели в Украину прибудут восемь основных боевых танков Leopard 2, а также ранее анонсированная бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы.

"Канада решительно поддерживает Украину в ее борьбе против незаконной и неоправданной войны России. Мы и впредь будем прилагать все усилия для сохранения свободы, демократии и основанного на правилах международного порядка", — заявила Ананд.

Напомним, журналистам The National Post стало известно, что Канада готовится передать Украине сотни беспилотников Teledyne Flir R70 Skyranger собственного производства. Канадские БПЛА способны искать химическое оружие, отслеживать мобильные телефоны и даже определять личности людей.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о первых итогах заседания в формате "Рамштайн". По его словам, десятая встреча вселяет оптимизм, так как Украина усили ПВО, получит боеприпасы, а украинские военные сформируют "бронированный кулак".