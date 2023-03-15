"Вселяет оптимизм": Резников раскрыл первые итоги нового "Рамштайна"

По словам главы Минобороны Украины, нашу страну ждет усиление ПВО, поставки боеприпасов и формирование "бронированного кулака".

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Сегодня, 15 марта, Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам десятого заседания в формате "Рамштайн" написал в своем Twitter, что результаты вселяют в него оптимизм.

"Рамштайн-10" вселяет оптимизм: усиление ПВО, поставки боеприпасов, тренировки и формирование "бронированного кулака", — пишет Резников.

Также министр обороны поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за выдающееся лидерство и выразил благодарность "друзьям из антикремлевской коалиции за готовность стоять с Украиной до нашей победы".

В среду, 15 марта Фокус писал об открытии десятого заседания в формате "Рамштайн", которое с момента начала, по словам Ллойда Остина станет судьбоносным в решающий момент борьбы украинцев за свободу.

В начале заседания в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин объявил, что в Украину поступят ЗРК SAMP/T, системы ПВО Patriot и более 150 танков Leopard из растущей международной коалиции. Также глава Пентагона сообщил, что на заседании в формате "Рамштайн" государства-участники коалиции будут размышлять, как ускорить и инновационно решить проблему производства боеприпасов для Украины.

Также напомним, на девятом заседании контактной группы "Рамштайн", проходившем в феврале в Брюсселе, страны-партнеры приняли решение усилить бронетанковую и противовоздушную составляющую украинской армии для совершения наступательных действий весной.