"Переживаем решающий момент": Ллойд Остин открыл заседание в формате "Рамштайн"

Глава Пентагона отметил предыдущие поставки вооружений, таких как системы ПВО, танки и ракетные комплексы, что дает преимущество ВСУ на поле боя. Следующим шагом будет решение вопроса обеспечения украинской армии боеприпасами.

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Сегодня, 15 марта, началось очередное совещание в формате "Рамштайн", которое в этот раз проходит в режиме онлайн. Во вступительном слове глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и западные союзники, которые поддерживают Украину в ее противостоянии российской агрессии, переживают решающий момент в борьбе украинцев за свободу.

"Мы переживаем решающий момент в ходе борьбы Украины за свободу. И мы все должны продемонстрировать нашу неизменную решимость и единство. Это означает выполнение наших обязательств — полностью и в кратчайшие сроки", — заявил Остин.

Глава Минобороны отметил, что всего за последние три месяца члены Контактной группы продемонстрировали отличное лидерство в наращивании сил и средств, необходимых Украине для защиты своего суверенитета и создания преимущества на поле боя. Речь идет о предоставлении танков, комплексов Patriot, систем ПВО средней дальности NASAMS и IRIS-T и др.

"Контактная группа всегда стремилась помочь Вооруженным силам Украины получить то, что им нужно, и тогда, когда им это нужно", — отметил Остин.

Теперь же, считает американский министр, союзники должны быть сосредоточены на предоставлении нужного количества боеприпасов, а также систем ПВО. Для этого необходимо увеличить производство боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности Украины этой весной и в дальнейшем, подчеркнул Остин.

"После десятого заседания Контактной группы наше единство остается могучим источником силы. И мы будем оставаться решительными и едиными в поддержке права Украины жить, как свободная и суверенная страна, столько, сколько потребуется", — завершил Глава Пентагона.

Напомним, в ЕС разработали план на сумму 2 млрд евро, чтобы решить вопрос дефицита боеприпасов в Украине. 1 млрд будет потрачен в качестве возмещения тем странам, которые готовы немедленно предоставить для ВСУ боеприпасы из собственных запасов.

Представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер 14 марта заявил, что украинской армии предстоит тяжелая борьба с российскими оккупантами весной и летом этого года. По его словам, вопрос о своевременных поставках боеприпасов в Украину станет ключевым на очередном заседании в формате "Рамштайн".