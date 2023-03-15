Снарядный голод: Украину ждет тяжелая борьба весной и летом, — Пентагон

По словам американского генерала Пэта Райдера, вопрос своевременных поставок боеприпасов для нужд ВСУ займет центральное место в обсуждении на очередном заседании Контактной группы в формате "Рамштайн".

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Украинским защитникам предстоит тяжелая борьба с российскими захватчиками этой весной и летом на фоне проблем с боеприпасами. В то же время союзники готовы предоставить всю необходимую для успеха помощь. Об этом в ходе брифинга 14 марта заявил представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

Он ответил на вопрос о том, насколько серьезная проблема с нехваткой боеприпасов у украинских бойцов, и что Пентагон предпринимает для ее решения. По словам Райдера, военная помощь Украине находится в центре внимания, поэтому западные партнеры продолжают делать все возможное в этом направлении.

"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы обеспечить потребности Украины, будь то боеприпасы, ПВО, бронетехника. Завтрашняя дискуссия станет еще одной возможностью собрать вместе международное сообщество, чтобы сосредоточиться на самых неотложных потребностях Украины, включая боеприпасы. И, опять же, это будет оставаться в центре нашего внимания", — ответил Райдер, имея в виду новое заседание Контактной группы в формате "Рамштайн" 15 марта.

Представитель Пентагона согласился с тем, что ВСУ расходует большое количество боеприпасов, поэтому впереди предстоит еще тяжелая борьба, особенно весной и летом.

"Наше внимание, опять же, будет сосредоточено на работе с национальными директорами по вооружениям, с украинцами, чтобы обеспечить их необходимыми боеприпасами и доставить их на передовую как можно быстрее", — подчеркнул генерал Райдер.

Ранее журналисты Bloomberg сообщили о том, что оборонная промышленность Европы не сможет удовлетворить потребности Украины в артиллерийских боеприпасах калибра 155 мм, если правительства стран не выделят достаточно средств на увеличение производственных мощностей. Руководство Rheinmetall заявило, что в 2023 году компания будет производить снаряды примерно на две трети своих мощностей.