План на 2 млрд евро: в ЕС близки к соглашению по боеприпасам для Украины, — Politico

План состоит из двух частей: 1 млрд планируют потратить на частичное возмещение странам, которые могут немедленно предоставить боеприпасы из своих собственных запасов. Еще 1 млрд евро — на совместную закупку странами ЕС новых боеприпасов.

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В Евросоюзе завершают работу над сделкой на сумму 2 млрд евро для совместного пополнения сокращающихся запасов боеприпасов Украины, а также пополнения запасов европейских стран, пишет американское издание Politico 15 марта.

Сообщается что план по решению проблемы с боеприпасами состоит из двух элементов. Во-первых, ЕС потратит 1 млрд евро на частичное возмещение расходов странам, которые смогут немедленно предоставить боеприпасы из собственных запасов. Во-вторых, страны будут работать вместе, чтобы совместно закупить новые боеприпасы на 1 млрд евро. Таким образом идея заключается в том, что вместе они смогут заключить более крупные контракты по более низкой цене за одну единицу боеприпаса.

Обозреватели отмечают, что это предложение, подготовленное дипломатическим крылом ЕС будет рассмотрено 15 марта в рамках дискуссии формата "Рамштайн". Этот план был быстро составлен в ответ на просьбы Украины предоставить больше боеприпасов, в частности 155-мм артиллерийских снарядов, в которых нуждаются ВСУ для удержания территорий.

Также журналисты уточнили, что ранее страны ЕС предоставили Украине всего 350 000 155-миллиметровых снарядов, при этом Евросоюз потратил 450 млн евро на частичное возмещение расходов. Исходя из того, что украинские бойцы в сутки используют до 7 000 снарядов, обеспечить необходимым количеством боеприпасов будет непросто.

Чтобы покрыть убытки стран, которые делятся своими запасами, и финансировать закупку новых боеприпасов, ЕС использует так называемый Европейский фонд мира. До последнего времени этот фонд использовался исключительно для частичного возмещения расходов стран, поставляющих оружие Украине. Теперь же, согласно документам, страны готовы направить в фонд еще 2 млрд евро — 1 млрд евро на возмещение поставленных боеприпасов и 1 млрд евро на совместные закупки запасных снарядов.

Напомним, представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер 14 марта ответил на вопрос журналистов о проблемах с боеприпасами у бойцов ВСУ. По его словам, украинским воинам предстоит тяжелая борьба с российскими захватчиками этой весной и летом, а вопрос о преодолении дефицита боеприпасов будет ключевым в ходе заседания Контактной группы в формате "Рамштайн".