План на 2 млрд євро: у ЄС близькі до угоди щодо боєприпасів для України, — Politico

План складається з двох частин: 1 млрд. планують витратити на часткове відшкодування країнам, які можуть негайно надати боєприпаси зі своїх власних запасів. Ще 1 млрд євро – на спільну закупівлю країнами ЄС нових боєприпасів.

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У Євросоюзі завершують роботу над угодою на суму 2 млрд євро для спільного поповнення запасів боєприпасів України, що скорочуються, а також поповнення запасів європейських країн, пише американське видання Politico 15 березня.

Повідомляється, що план вирішення проблеми з боєприпасами складається з двох елементів. По-перше, ЄС витратить 1 млрд. євро на часткове відшкодування витрат країнам, які зможуть негайно надати боєприпаси із власних запасів. По-друге, країни працюватимуть разом, щоб спільно закупити нові боєприпаси на 1 млрд. євро. Таким чином, ідея полягає в тому, що разом вони зможуть укласти більші контракти за нижчою ціною за одиницю боєприпасу.

Оглядачі зазначають, що ця пропозиція, підготовлена дипломатичним крилом ЄС, буде розглянута 15 березня в межах дискусії формату "Рамштайн". Цей план було швидко складено у відповідь на прохання України надати більше боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійських снарядів, яких потребують ЗСУ для утримання територій.

Також журналісти уточнили, що раніше країни ЄС надали Україні лише 350 000 155-міліметрових снарядів, при цьому Євросоюз витратив 450 млн. євро на часткове відшкодування витрат. Виходячи з того, що українські бійці за добу використовують до 7 000 снарядів, забезпечити необхідну кількість боєприпасів буде непросто.

Щоб покрити збитки країн, які діляться своїми запасами та фінансувати закупівлю нових боєприпасів, ЄС використовує так званий Європейський фонд миру. До останнього часу цей фонд використовувався виключно для часткового відшкодування витрат країнам, які постачають зброю Україні. Тепер же, згідно з документами, країни готові направити до фонду ще 2 млрд. євро — 1 млрд. євро на відшкодування поставлених боєприпасів і 1 млрд. євро на спільні закупівлі запасних снарядів.

Нагадаємо, представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер 14 березня відповів на запитання журналістів щодо проблем із боєприпасами у бійців ЗСУ. За його словами, українські воїни мають важку боротьбу з російськими загарбниками цієї весни і влітку, а питання про подолання дефіциту боєприпасів буде ключовим під час засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".