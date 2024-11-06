Радянські склади порожні: тепер снаряди РФ для війни в Україні привозить КНДР, — OSINT (фото)

Росія використовує щодня до 50 тисяч артилерійських снарядів, спустошуючи арсенали з радянськими запасами. Але КНДР надає допомогу росіянам, поставляючи боєприпаси.

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За нинішніх темпів використання артилерійських снарядів, радянські військові склади в Росії повинні вже були спорожніти. OSINT-аналітик, який пише в Х під ніком Just BeCause, вивчив супутникові знімки і спробував з'ясувати, наскільки порожні російські арсенали і чи точно виснажилися запаси радянських боєприпасів.

Деякі з російських арсеналів спорожніли

"За даними ЗМІ, тільки 30% снарядів, які зараз використовує Росія, вироблені в країні. Якщо це вірно, російські арсенали боєприпасів радянських часів повинні бути порожні", — написав він, зазначивши, що навесні 2024 року Росія використовувала від 50 000 до 10 000 снарядів на день.

Незважаючи на виробництво 1,7 млн снарядів на рік з 2014 року, цього недостатньо для тривалої війни. Тому нові снаряди надходять до РФ із Північної Кореї.

Блогер зазначив, що у нього не було доступу до свіжих супутникових знімків для кожного російського арсеналу, але він вивчив найбільші.

"Перша — 1819-та артилерійська база боєприпасів, де (очевидно) зберігаються артилерійські боєприпаси. До вересня 2024 року вона майже порожня... Деякі боєприпаси залишилися, але я б оцінив, що 90% вже немає, а решта під питанням", — зазначив Just BeCause і далі пішов за списком:

2719-та артилерійська база боєприпасів спочатку не мала великої кількості боєприпасів, але до вересня 2024 року вона повністю спорожніла. Ця база в основному використовувалася для утилізації боєприпасів.

1215-та Центральна артилерійська база боєприпасів. Та сама історія. Я не впевнений, що в цих білих коробках, але сумніваюся, що на цьому етапі там щось можна використовувати.

73-й арсенал ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління РФ): переважно підземні бункери, але відкриті складські приміщення були майже порожні до вересня 2024 року. Схоже, вони розчищають територію, можливо, для нових бункерів. Там, схоже, є поїзд, завантажений 3-метровими тонкими ящиками, ймовірно, ракетами РСЗВ.

100-й арсенал майже порожній, навколо нього великі розчищені території.

Для 7-го арсеналу в нас немає останніх супутникових знімків, але до осені 2022 року значне виснаження вже було очевидним, і цілі секції зникли.

51-й арсенал у вересні 2024 року показав набагато меншу активність порівняно з жовтнем 2022 року. Секції біля залізничної станції порожні, ймовірно, через скорочення поставок або спроби зберегти все в бункерах для захисту.

"Ці спостереження з арсеналів, де зберігаються боєприпаси зовні, вказують на те, що залишилося мало боєприпасів радянської епохи", — зазначає OSINT-аналітик. За його словами, арсенали ближче до кордону з Україною слугують логістичними центрами для нещодавно вироблених і наданих Північною Кореєю снарядів. Деякі з них були нещодавно знищені.

Фото: Скриншот

Спорожнілі військові склади РФ на прикладі 73-го арсеналу ГРАУ Фото: Скриншот

Також він розповів про російські САУ. OSINT-аналітик вважає, що росіяни забрали понад 8 тисяч САУ і буксируваних знарядь (без мінометів) зі складів. Якщо в середньому вони використовують 20 тисяч снарядів на день, то до середини 2024 року Росія використала б понад 18 млн снарядів.

"Враховуючи, що ствол гармати втрачає точність приблизно після 3000 снарядів, можна припустити, що понад 6000 стволів могли зноситися. Однак деякі з цих снарядів є мінометними, а гармати зі складу також замінюють знищені. Таким чином, оцінка у 8000 "використаних" артилерійських знарядь підходить", — стверджує Just BeCause.

На його думку, Росія дійсно вичерпала свої запаси снарядів радянської епохи. Але при цьому багато хто недооцінює роль і внесок Північної Кореї у війну в Україні.

"За повідомленнями ЗМІ, Росія зараз виробляє від 3 до 4,3 млн снарядів на рік — 8000-12 000 на день, але цього недостатньо для підтримання темпів використання у 2022-2023 роках. Підтримка Північної Кореї має вирішальне значення. Артилерійські резерви Росії, як і раніше, істотні, імовірно, їх вистачить ще на два роки щонайменше. Ви можете не погодитися, але у них на складах більше артилерійських знарядь, ніж танків і БМП разом узятих", — резюмував Just BeCause, нагадавши, що вже з'явилися повідомлення про тренування російських солдатів із північнокорейською артилерією.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Кім Чен Ин отримав від Володимира Путіна за свою військову допомогу: перекидання солдатів і передачу боєприпасів. Росія поділилася космічними технологіями і постачатиме в Північну Корею рис.