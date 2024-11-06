Советские склады пусты: теперь снаряды РФ для войны в Украине привозит КНДР, - OSINT (фото)

Россия использует ежедневно до 50 тысяч артиллерийских снарядов, опустошая арсеналы с советскими запасами. Но КНДР оказывает помощь россиянам, поставляя боеприпасы.

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При нынешних темпах использования артиллерийских снарядов, советские военные склады в России должны уже были опустеть. OSINT-аналитик, который пишет в Х под ником Just BeCause, изучил спутниковые снимки и попытался выяснить, насколько пусты российские арсеналы и точно ли истощились запасы советских боеприпасов.

Некоторые из российских арсеналов опустели

"По данным СМИ, только 30% снарядов, которые сейчас использует Россия, произведены в стране. Если это верно, российские арсеналы боеприпасов советских времен должны быть пусты ", – написал он, отметив, что весной 2024 года Россия использовала от 50 000 до 10 000 снарядов в день.

Несмотря на производство 1,7 млн ​​снарядов в год с 2014 года, этого недостаточно для продолжительной войны. Поэтому новые снаряды поступают в РФ из Северной Кореи.

Блогер отметил, что у него не было доступа к свежим спутниковым снимкам для каждого российского арсенала, но он изучил самые крупные.

"Первая — 1819-я артиллерийская база боеприпасов, где (очевидно) хранятся артиллерийские боеприпасы. К сентябрю 2024 года она почти пуста… Некоторые боеприпасы остались, но я бы оценил, что 90% уже нет, а остальное под вопросом", — отметил Just BeCause и далее пошел по списку:

2719-я артиллерийская база боеприпасов изначально не имела большого количества боеприпасов, но к сентябрю 2024 года она полностью опустела. Эта база в основном использовалась для утилизации боеприпасов.

1215-я Центральная артиллерийская база боеприпасов. Та же история. Я не уверен, что в этих белых коробках, но сомневаюсь, что на данном этапе там что-то можно использовать.

73-й арсенал ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление РФ): в основном подземные бункеры, но открытые складские помещения были почти пусты к сентябрю 2024 года. Похоже, они расчищают территорию, возможно, для новых бункеров. Там, похоже, есть поезд, загруженный 3-метровыми тонкими ящиками, вероятно, ракетами РСЗО.

100-й арсенал почти пуст, вокруг него большие расчищенные территории.

Для 7-го арсенала у нас нет последних спутниковых снимков, но к осени 2022 года значительное истощение уже было очевидно, и целые секции исчезли.

51-й арсенал в сентябре 2024 года показал гораздо меньшую активность по сравнению с октябрем 2022 года. Секции около железнодорожной станции пусты, вероятно, из-за сокращения поставок или попыток сохранить все в бункерах для защиты.

"Эти наблюдения из арсеналов, где хранятся боеприпасы снаружи, указывают на то, что осталось мало боеприпасов советской эпохи", — отмечает OSINT-аналитик. По его словам, арсеналы ближе к границе с Украиной служат логистическими центрами для недавно произведенных и предоставленных Северной Кореей снарядов. Некоторые из них были недавно уничтожены.

Фото: Скриншот

Опустевшие военные склады РФ на примере 73-го арсенала ГРАУ Фото: Скриншот

Также он рассказал об российских САУ. OSINT-аналитик считает, что россияне забрали более 8 тысяч САУ и буксируемых орудий (без минометов) со складов. Если в среднем они используют 20 тысяч снарядов в день, то к середине 2024 года Россия использовала бы более 18 млн снарядов.

"Учитывая, что ствол орудия теряет точность примерно после 3000 снарядов, можно предположить, что более 6000 стволов могли износиться. Однако некоторые из этих снарядов являются минометными, а орудия со склада также заменяют уничтоженные. Таким образом, оценка в 8000 "использованных" артиллерийских орудий подходит", — утверждает Just BeCause.

По его мнению, Россия действительно исчерпала свои запасы снарядов советской эпохи. Но при этом многие недооценивают роль и вклад Северной Кореи в войну в Украине.

"По сообщениям СМИ, Россия сейчас производит от 3 до 4,3 млн снарядов в год — 8000–12 000 в день, но этого недостаточно для поддержания темпов использования в 2022–2023 годах. Поддержка Северной Кореи имеет решающее значение. Артиллерийские резервы России по-прежнему существенны, вероятно, их хватит еще на два года как минимум. Вы можете не согласиться, но у них на складах больше артиллерийских орудий, чем танков и БМП вместе взятых", — резюмировал Just BeCause, напомнив, что уже появились сообщения о тренировках российских солдат с северокорейской артиллерией.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Ким Чен Ын получил от Владимира Путина за свою военную помощь: переброску солдат и передачу боеприпасов. Россия поделилась космическими технологиями и будет поставлять в Северную Корею рис.