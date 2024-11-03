700 тысяч тонн риса и $200 млн: СМИ узнали, что получит КНДР за участие в войне РФ против Украины

По данным южнокорейских разведки, Пхеньян надеется на стратегическую поддержку Москвы в случае войны с Сеулом. Северная Корея также рассчитывает получить от РФ другие выгоды, среди которых финансовая помощь, продовольствие и новые технологии.

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КНДР могла договориться о привлечении России к участию в боевых действиях на Корейском полуострове в случае войны. Соглашение между Пхеньяном и Москвой также предусматривает поставки Северной Корее 600-700 тонн риса в год, зарплату задействованным в войне против Украины военным в 2 тысячи долларов США, а также передачу космических технологий. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

Для Северной Кореи вовлечение в войну России против Украины может оказаться выгодным в долгосрочной перспективе. Высокопоставленные аналитики из Института национальной стратегии безопасности (INSS) считают, что Пхеньян обеспечивает себе мощного военного союзника, готового поддержать его в случае эскалации на Корейском полуострове.

Конгрессмен Ви Сон Лак, который был послом Сеула в России, заявил, что вступление в войну против Украины является "совсем неплохой сделкой" для Северной Кореи.

По условиям соглашения, каждый северокорейский солдат, отправленный в Россию, получает примерно 2 тысячи долларов в месяц. Для КНДР это значительный вклад, учитывая, что в течение года количество мобилизованных может вырасти до 10 тысяч человек. Таким образом, Пхеньян имеет возможность получить более 200 миллионов долларов за год, что поможет стране, которая давно находится под санкциями, пережить экономический кризис.

Кроме военных, по данным разведки, в России сейчас находится около 4 тысяч северокорейских рабочих. Считается, что их средняя зарплата составляет около 800 долларов в месяц.

Также Ви Сон Лак отметил, что сейчас Пхеньяну не хватает около миллиона тонн зерновых, чтобы обеспечить потребности населения. По условиям соглашения Россия обещает предоставить Северной Корее до 700 тысяч тонн риса, что позволит Пхеньяну частично решить проблему продовольственной безопасности.

"Продав несколько контейнеров артиллерийских снарядов, Пхеньян может позволить себе гораздо больше, чем сотни тысяч тонн риса", — сказал он.

Кроме финансовой и продовольственной поддержки, Россия также, по данным разведки, делится с Северной Кореей космическими технологиями. Это должно помочь Пхеньяну в амбициозных планах по запуску еще одного военного разведывательного спутника.

Напомним, 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал страны Запада за запрет превентивно ударить по солдатам КНДР в России. По его словам, "все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам".

1 ноября глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян намерен оказывать поддержку и помощь Москве в вопросе войны против Украины и не сомневается в "победе" Кремля.