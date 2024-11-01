"Все просто ждут": Зеленский раскритиковал Запад за запрет превентивно ударить по солдатам КНДР в РФ

Страны Запада не дают Украине заблаговременно предупредить убийства жителей Украины и не выражают желания, чтобы война не расширялась, считает президент Украины.

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Украина могла бы нанести превентивный удар по лагерям, где РФ сосредоточила северокорейских солдат, но Запад просто наблюдает, как еще и они будут убивать украинцев. Об этом в своем телеграм-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя испытания Северной Кореей новых баллистических ракет.

"Сейчас мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи, — все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность — бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров. Но вместо такой необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", — сказал украинский лидер.

Он отметил, что каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась, и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира, — каждый должен не просто наблюдать.

"Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширения войны совпадали с действиями", — резюмировал президент.

Напомним, что ВСУ уже ликвидировали по меньшей мере 40 "элитных" солдат КНДР, отправленных командованием РФ для возвращения захваченной территории в Курскую область. Это произошло через несколько дней после того, как тысячи солдат Пхеньяна оказались на территории РФ.