По словам одного из выживших, северокорейских военных "предали" и "обманула их", чтобы воевать против Украины.

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ВСУ уже ликвидировали не менее 40 "элитных" северокорейских солдат, отправленных российским командование для возвращения захваченной территории в Курскую область. Это произошло спустя несколько дней после того, как тысячи солдат Пхеньяна оказались на территории РФ. Об этом пишет The Sun.

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Один тяжело раненый выживший солдат КНДР, который сейчас проходит лечение в полевом госпитале, сказал, что россияне бросили их в атаку, но украинцы прикрыли нас артиллерией и беспилотниками.

Рассказывая об атаке около села Любимовка Курской области, он отметил, что было сорок человек, и все они погибли.

"Я здесь совсем один, мне больше нечего терять", — сказал он.

Солдат объяснил, что его братья Ким и Минхо были убиты, а он выжил, спрятавшись под обезглавленными телами. Он утверждает, что ему сказали, что будет нужно охранять инфраструктуру, но северокорейцев "предали" и "отправили на штурм в Курскую область".

"Россияне нам ничего не предоставили. Они бросили нас на штурм без предварительной разведки, без боеприпасов, без нормального оружия", — заявил собеседник издания.

Чхве Сон Хи, министр иностранных дел Северной Кореи, который 1 ноября встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, сказал, что Ким Чен Ын отдал приказ, согласно которому военные должны "неизменно и мощно поддерживать российскую армию в священной войне".

Но после подтверждения военного присутствия войск Северной Кореи на российской земле, ряд экспертов выразили сомнения относительно их возможностей.

Один высокопоставленный украинский командир сказал журналистам, что это ненадежная сила.

"Я не могу вспомнить никого в [Силах обороны Украины], кто бы беспокоился о том, что окажется на нулевой линии лицом к лицу с войсками Ким Чен Ына. Я не испытываю никакой симпатии к северокорейцам <…> Путин просто использует их для мясорубки", — отметил представитель ВСУ.

По его словам, командование считает, что многие северокорейцы покинут свои позиции, чтобы дезертировать и затем попытаться перебраться в Южную Корею.

"Если бы вы были северокорейцем, разве вы не сделали бы то же самое?" — задался он вопросом.

Напомним, что бывшие осужденные из батальона "Шквал" ВСУ провели операцию в Волчанске.

Также сообщалось, что реализовывает "первую фазу замысла" под Купянском. По словам бойцов ВСУ, у подразделения — четкая цель.