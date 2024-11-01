15 взяли в плен: бывшие осужденные из батальона "Шквал" ВСУ провели операцию в Волчанске (видео)

Бойцы штурмовали руины многоэтажки в центре города и взяли в плен россиян, которые там прятались.

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Бойцы батальона "Шквал" (бывшие осужденные) 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко успешно штурмовали руины многоэтажки в центре Волчанска, где засели россияне. Видео удачной операции появилось в соцсетях мотопехотной бригады.

Штурм бывшей многоэтажки в Волчанске

"В результате был ликвидирован 1 россиянин, а 15 взяты в плен. Это к вопросу эффективности и мотивации бывших заключенных", — сказано в комментарии. Также отмечается, что можно увидеть насколько сильно разрушен город в Харьковской области, где когда-то проживало более 17 тысяч человек. Там буквально не осталось ни одного уцелевшего дома.

Руины, которые взяли штурмом бойцы батальона "Шквал", это остатки, скорее всего, пятиэтажки, единственное частично уцелевшее здание, как можно увидеть на видео с дрона.

Волчанск на Харьковщине сейчас выглядит так Фото: Скриншот

Российские солдаты прятались в подвале, это сняли на видео украинские военные. Видно, что солдаты ВС РФ выползают из полузаваленных помещений. Сколько времени они там находились — неизвестно.

Штурм бывшей многоэтажки в Волчанске

Напомним, 8 мая Верховная Рада одобрила законопроект №11079-1, который позволяет определенным категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что потенциально в Силы обороны могут мобилизовать от 15 до 20 тысяч осужденных.

Инструкторы Сил обороны, которые проводили обучение экс-осужденных, вступивших в ряды ВСУ, были очень довольны их мотивацией. Впоследствии бывшие заключенные прекрасно показали себя на Донецком направлении и в Курской области.