15 взяли в полон: колишні засуджені з батальйону "Шквал" ЗСУ провели операцію у Вовчанську (відео)

Бійці штурмували руїни багатоповерхівки у центрі міста та взяли в полон росіян, що там ховались.

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Бійці батальйону "Шквал" (колишні засуджені) 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка успішно штурмували руїни багатоповерхівки в центрі Вовчанська, де засіли росіяни. Відео вдалої операції з'явилось у соцмережах мотопіхотної бригади.

Штурм колишньої багатоповерхівки у Вовчанську

"В результаті було ліквідовано 1 росіянина, а 15 взято у полон. Це до питання ефективності та мотивації колишніх в'язнів", — сказано у коментарі. Також відмічається, що можна побачити наскільки сильно зруйновано місто у Харківській області, де колись проживало понад 17 тисяч людей. Там буквально не лишилось жодного вцілілого будинку.

Руїни, які взяли штурмом бійці батальйону "Шквал", це залишки, скоріш за все, п'ятиповерхівки, єдина частково вціліла будівля, як можна побачити на відео з дрона.

Вовчанськ на Харківщині зараз виглядає так Фото: Скриншот

Російські солдати ховались у підвалі, це зняли на відео українські військові. Видно, що солдати ЗС РФ виповзають із напівзавалених приміщень. Скільки часу вони там перебували – невідомо.

Штурм колишньої багатоповерхівки у Вовчанську

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада схвалила законопроєкт №11079-1, який дає змогу певним категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ.

Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що потенційно до Сил оборони можуть мобілізувати від 15 до 20 тисяч засуджених.

Інструктори Сил оборони, які проводили навчання ексзасуджених, які вступили до лав ЗСУ, були дуже задоволені їхньою мотивацією. Згодом колишні в'язні чудово показали себе на Донецькому напрямку та у Курській області.