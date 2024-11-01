РФ реализовывает "первую фазу замысла" под Купянском: подразделения имеют четкую цель, — бойцы ВСУ

С севера оккупантов сдерживает Оскол, но с юга и востока ситуация "несколько тяжелее". На Купянское направление прибыли свежие механизированные подразделения.

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Россия бросила на Купянское направление силы танковой армии и свежих механизированных подразделений. Для них четко определили цель — "зайти в Купянск". Об этом 1 ноября сообщил доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"С севера врага сдерживает естественный барьер в виде реки, поэтому у наших сил есть возможность контролировать его активность, уверенно уничтожать и не давать шансов на успех. С юга и востока ситуация несколько тяжелее, у врага есть систематические незначительные продвижения, пока ребята уверенно блокируют возможные критические прорывы линии обороны", — рассказал он.

"Осман" добавил, что Купянск подвергается "беспощадным разрушениям" из авиации и артиллерии ВС РФ.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" также сообщил, что ситуация на Купянском направлении "довольно сложная". По его словам, в селе Вишневое идут бои.

Перехваты свидетельствуют, что враг планирует выйти в село Первомайское и в перспективе — на село Шийковка. Оккупанты рассчитывают перерезать две дороги на поселок Боровая, чтобы сорвать логистику ВСУ на Купянском направлении.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"Поэтому и наступление пока идет на довольно узких участках, а не по всему фронту, потому что это, так сказать, первая фаза их замысла, который также необходимо ломать маневрами", — отметил офицер.

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 1 ноября говорится, что в течение суток на Купянском направлении зафиксировали 15 вражеских атак. Штурмы происходили в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Берестового и Вишневого.

Напомним, журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что ВС РФ подобрались за 3 километра к Купянску-Узловому. Однако двигаться дальше враг не может, ведь от Сил обороны его отделяет открытое поле.

Руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин 30 октября информировал, что российские оккупанты стоят уже в 2,5-3 километрах от границ города. Вооружение ВС РФ уже достигает центра Купянска.