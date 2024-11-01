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Военный Фокус Российско-украинская война Наступление ВС РФ в Харьковской области

РФ реализовывает "первую фазу замысла" под Купянском: подразделения имеют четкую цель, — бойцы ВСУ

ВСУ, разведка, разведчики, война в Украине
Фото: 117 ОМБр | Иллюстративное фото

С севера оккупантов сдерживает Оскол, но с юга и востока ситуация "несколько тяжелее". На Купянское направление прибыли свежие механизированные подразделения.

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Россия бросила на Купянское направление силы танковой армии и свежих механизированных подразделений. Для них четко определили цель — "зайти в Купянск". Об этом 1 ноября сообщил доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"С севера врага сдерживает естественный барьер в виде реки, поэтому у наших сил есть возможность контролировать его активность, уверенно уничтожать и не давать шансов на успех. С юга и востока ситуация несколько тяжелее, у врага есть систематические незначительные продвижения, пока ребята уверенно блокируют возможные критические прорывы линии обороны", — рассказал он.

"Осман" добавил, что Купянск подвергается "беспощадным разрушениям" из авиации и артиллерии ВС РФ.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" также сообщил, что ситуация на Купянском направлении "довольно сложная". По его словам, в селе Вишневое идут бои.

Перехваты свидетельствуют, что враг планирует выйти в село Первомайское и в перспективе — на село Шийковка. Оккупанты рассчитывают перерезать две дороги на поселок Боровая, чтобы сорвать логистику ВСУ на Купянском направлении.

Бои за Купянск, Купянское направление, битва за Купянск, Купянск, Боров, Харьковская область, карта боевых действий Fullscreen
Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий
Фото: Deep State

"Поэтому и наступление пока идет на довольно узких участках, а не по всему фронту, потому что это, так сказать, первая фаза их замысла, который также необходимо ломать маневрами", — отметил офицер.

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 1 ноября говорится, что в течение суток на Купянском направлении зафиксировали 15 вражеских атак. Штурмы происходили в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Берестового и Вишневого.

Напомним, журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что ВС РФ подобрались за 3 километра к Купянску-Узловому. Однако двигаться дальше враг не может, ведь от Сил обороны его отделяет открытое поле.

Руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин 30 октября информировал, что российские оккупанты стоят уже в 2,5-3 километрах от границ города. Вооружение ВС РФ уже достигает центра Купянска.