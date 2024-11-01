РФ реалізовує "першу фазу задуму" під Куп'янськом: підрозділи мають чітку ціль, — бійці ЗСУ

З півночі окупантів стримує Оскіл, але з півдня і сходу ситуація "дещо важча". На Куп’янський напрямок прибули свіжі механізовані підрозділи.

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Росія кинула на Куп’янський напрямок сили танкової армії та свіжих механізованих підрозділів. Для них чітко визначили ціль — "зайти в Купʼянськ". Про це 1 листопада повідомив доброволець 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"З півночі ворога стримує природний бар’єр у вигляді річки, тому у наших сил є можливість контролювати його активність, впевнено нищити та не давати шансів на успіх. З півдня та сходу ситуація дещо важча, у ворога є систематичні незначні просування, наразі хлопці впевнено блокують можливі критичні прориви лінії оборони", — розповів він.

"Осман" додав, що Куп’янськ піддається "нещадним руйнуванням" з авіації та артилерії ЗС РФ.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" також повідомив, що ситуація на Куп’янському напрямку "доволі складна". З його слів, у селі Вишневе точаться бої.

Перехоплення свідчать, що ворог планує вийти до села Першотравневе та в перспективі — на село Шийківка. Окупанти розраховують перерізати дві дороги на селище Борова, щоб зірвати логістику ЗСУ на Куп’янському напрямку.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Тому і наступ поки йде на доволі вузьких ділянках, а не по всьому фронту, бо це, так би мовити, перша фаза їхнього задуму, який також необхідно ламати маневрами", — зауважив офіцер.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 1 листопада йдеться, що протягом доби на Куп’янському напрямку зафіксували 15 ворожих атак. Штурми відбували в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого.

Нагадаємо, журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що ЗС РФ підібралися за 3 кілометри до Купʼянська-Вузлового. Однак рухатися далі ворог не може, адже від Сил оборони його відділяє відкрите поле.

Керівник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін 30 жовтня інформував, що російські окупанти стоять вже за 2,5-3 кілометри від кордонів міста. Озброєння ЗС РФ вже досягає центру Куп’янська.