ЗС РФ заблокували трасу між Боровою та підібралися за 3 км до Купʼянська-Вузлового, — бійці ЗСУ

ЗС РФ перебувають в Кругляківці поруч з переправою до Сенькового і вже переміщуються на техніці. Ключове село на цій ділянці фронту Колисниківка перебуває під українським контролем.

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На сьогодні в районі Купʼянська на Куп’янському напрямку склалася складна ситуація. Російські окупанти наближаються до Купʼянська-Вузлового, а Сили оборони намагаються блокувати рух росіян на лівому березі річки Оскіл. Про це з посиланням на розповіді бійців повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

За його інформацією, ЗС РФ перебувають в Кругляківці поруч з переправою до Сенькового і вже переміщуються на техніці. Через це траса між Боровою та Ківшарівкою зараз заблокована.

Ключове село на цій ділянці фронту Колисниківка перебуває під українським контролем.

Окупанти підійшли до Купʼянська-Вузлового і перебувають на відстані приблизно 3 кілометрів, проте, далі рухатися поки що не можуть, оскільки між українською лінією оборони та ними відкрите поле.

Через це росіяни поки що пробують рухатись не на Купʼянськ, а в бік Борової вздовж траси.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 31 жовтня повідомили, що на Харківському напрямку зараз триває атака противника у районі Вовчанська. Дві атаки противника вже відбито поблизу Вовчанська. Вовчанська. На Куп’янському напрямку противник 7 разів починав штурмувати позиції українських підрозділів біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого. 6 боєзіткнень тривають.

Нагадаємо, що 30 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ захопили Селидове на Донеччині та окупували ще 2 населені пункти. Російські терористи також просунулись біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці.