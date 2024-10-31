ЗС РФ захопили Селидове на Донеччині та окупували ще 2 населені пункти, — DeepState (карта)

Російські терористи також просунулись біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці.

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Російські окупанти на Донеччині мають просування. Вони захопили місто Селидове і ще 2 населених пункти. Про це 30 жовтня повідомив моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог окупував Селидове, Вишневе, Зоряне, а також просунувся біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці", — йдеться в повідомленні.

Карта боїв в районі Селидового

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що на Краматорському та Торецькому напрямках ЗС РФ сьогодні наступальних дій не проводили.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій у районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Сухого Яра, Новогродівки та Селидового.

"Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять атак противника, два боєзіткнення ще триває. Втрати ворога уточнюються. На Курахівському напрямку окупанти провели 21 атаку поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки, крім того, завдали авіаційних ударів в районі Романівки та Курахового, застосувавши п’ять КАБів", — йдеться в повідомленні.