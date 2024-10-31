ВС РФ захватили Селидово в Донецкой области и оккупировали еще 2 населенных пункта, — DeepState (карта)

Российские террористы также продвинулись возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке.

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Российские оккупанты в Донецкой области имеют продвижение. Они захватили город Селидово и еще 2 населенных пункта. Об этом 30 октября сообщил мониторинговый проект DeepState.

"Враг оккупировал Селидово, Вишневое, Зоряное, а также продвинулся возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке", — говорится в сообщении.

Карта боев в районе Селидово

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что на Краматорском и Торецком направлениях ВС РФ сегодня наступательных действий не проводили.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 11 попыток потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Сухого Яра, Новогродовки и Селидово.

"Силы обороны сдерживают натиск и отбили девять атак противника, два боестолкновения еще продолжаются. Потери врага уточняются. На Кураховском направлении оккупанты провели 21 атаку вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки и Катериновки, кроме того, нанесли авиационные удары в районе Романовки и Курахово, применив пять КАБов", — говорится в сообщении.