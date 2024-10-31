ВС РФ заблокировали трассу между Боровой и подобрались за 3 км до Купянска-Узлового, — бойцы ВСУ

ВС РФ находятся в Кругляковке рядом с переправой в Сеньково и уже перемещаются на технике. Ключевое село на этом участке фронта Колысниковка находится под украинским контролем.

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На сегодня в районе Купянска на Купянском направлении сложилась сложная ситуация. Российские оккупанты приближаются к Купянску-Узловому, а Силы обороны пытаются блокировать движение россиян на левом берегу реки Оскол. Об этом со ссылкой на рассказы бойцов сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

По его информации, ВС РФ находятся в Кругляковке рядом с переправой в Сеньково и уже перемещаются на технике. Из-за этого трасса между Боровой и Ковшаровкой сейчас заблокирована.

Ключевое село на этом участке фронта Колысниковка находится под украинским контролем.

Оккупанты подошли к Купянску-Узловому и находятся на расстоянии примерно 3 километров, однако, дальше двигаться пока не могут, поскольку между украинской линией обороны и ими открытое поле.

Поэтому россияне пока пробуют двигаться не на Купянск, а в сторону Боровой вдоль трассы.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 31 октября сообщили, что на Харьковском направлении сейчас продолжается атака противника в районе Волчанска. Две атаки противника уже отбиты вблизи Волчанска. Волчанска. На Купянском направлении противник 7 раз начинал штурмовать позиции украинских подразделений у Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Берестового и Вишневого. 6 боестолкновений продолжаются.

Напомним, что 30 октября сообщалось, что ВС РФ захватили Селидово в Донецкой области и оккупировали еще 2 населенных пункта. Российские террористы также продвинулись возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке.