"Всі просто чекають": Зеленський розкритикував Захід за слабку реакцію на солдат КНДР в РФ

Країни Заходу не дають Україні завчасно запобігати вбивствам жителів України і не виказують бажання, щоб війна не розширювалася, вважає президент України.

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Україна могла б завдати превентивного удару по таборах, де РФ зосередила північнокорейських солдатів, але Захід просто спостерігає, як ще й вони будуть вбивати українців. Про це в своєму телеграм-каналі заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи випробування Північною Кореєю нових балістичних ракет.

"Зараз ми бачимо кожен майданчик, на якому Росія на своїй території накопичує цих солдатів з Північної Кореї, – всі їхні табори. Ми могли б ударити превентивно, якби в нас була ця можливість – бити достатньо далекобійно. І це залежить від партнерів. Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцям", — сказав український лідер.

Він зауважив, що кожен у світі, хто дійсно хоче, щоб ця війна Росії проти України не розширювалась, і щоб війна з Європи не перекинулась на інші регіони світу, – кожен мусить не просто спостерігати.

"Треба діяти. Треба, щоб слова про неприпустимість ескалації та розширення війни співпадали з діями", — резюмував президент.

Нагадаємо, що ЗСУ вже ліквідували щонайменше 40 "елітних" солдатів КНДР, відправлених командуванням РФ для повернення захопленої території в Курську область. Це сталося через кілька днів після того, як тисячі солдатів Пхеньяна опинилися на території РФ.