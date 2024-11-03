700 тисяч тонн рису і $200 млн: ЗМІ дізналися, що отримає КНДР за участь у війні РФ проти України

За даними південнокорейських розвідки, Пхеньян сподівається на стратегічну підтримку Москви у разі війни з Сеулом. Північна Корея також розраховує отримати від РФ інші вигоди, серед яких фінансова допомога, продовольство та нові технології.

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КНДР могла домовитися про залучення Росії до участі в бойових діях на Корейському півострові в разі війни. Угода між Пхеньяном і Москвою також передбачає постачання Північній Кореї 600-700 тонн рису на рік, зарплату задіяним у війні проти України військовим у 2 тисячі доларів США, а також передачу космічних технологій. Про це повідомляє The Korea Herald із посиланням на дані південнокорейської розвідки.

Для Північної Кореї залучення до війни Росії проти України може виявитися вигідним у довгостроковій перспективі. Високопоставлені аналітики з Інституту національної стратегії безпеки (INSS) вважають, що Пхеньян забезпечує собі потужного військового союзника, готового підтримати його у разі ескалації на Корейському півострові.

Конгресмен Ві Сон Лак, який був послом Сеула в Росії, заявив, що вступ у війну проти України є "зовсім непоганою угодою" для Північної Кореї.

За умовами угоди, кожен північнокорейський солдат, відправлений до Росії, отримує приблизно 2 тисячі доларів на місяць. Для КНДР це значний внесок, враховуючи, що впродовж року кількість мобілізованих може зрости до 10 тисяч осіб. Таким чином, Пхеньян має можливість отримати більше 200 мільйонів доларів за рік, що допоможе країні, яка давно перебуває під санкціями, пережити економічну кризу.

Окрім військових, за даними розвідки, у Росії зараз перебуває близько 4 тисячі північнокорейських робітників. Вважається, що їх середня зарплата становить близько 800 доларів на місяць.

Також Ві Сон Лак зазначив, що наразі Пхеньяну бракує близько мільйона тонн зернових, щоб забезпечити потреби населення. За умовами угоди Росія обіцяє надати Північній Кореї до 700 тисяч тонн рису, що дозволить Пхеньяну частково вирішити проблему продовольчої безпеки.

"Продавши кілька контейнерів артилерійських снарядів, Пхеньян може дозволити собі набагато більше, ніж сотні тисяч тонн рису", — сказав він.

Окрім фінансової та продовольчої підтримки, Росія також, за даними розвідки, ділиться з Північною Кореєю космічними технологіями. Це має допомогти Пхеньяну в амбітних планах щодо запуску ще одного військового розвідувального супутника.

Нагадаємо, 1 листопада президент України Володимир Зеленський розкритикував країни Заходу за заборону превентивно вдарити по солдатах КНДР в Росії. За його словами, "всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцям".

1 листопада глава МЗС КНДР Цой Сон Хі заявила, що Пхеньян має намір надавати підтримку й допомогу Москві в питанні війни проти України та не сумнівається в "перемозі" Кремля.