"До переможного дня": у КНДР визнали, що допомагають Росії воювати проти України

Очільниця північнокорейського МЗС Цой Сон Хі заявила, Пхеньян не сумнівається, що Москва нібито зможе здобути перемогу над українцями. Водночас дипломатка звинуватила США і Захід у постачанні зброї Києву.

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Північна Корея готова далі підтримувати Російську Федерацію і стояти поруч аж до так званого "переможного дня". Про це заявила глава МЗС КНДР Цой Сон Хі під час переговорів із російським колегою Сергієм Лавровим, передає "Интерфакс".

За її словами, Пхеньян має намір надавати підтримку й допомогу Москві в питанні війни проти України і не сумнівається в "перемозі" Кремля під керівництвом Володимира Путіна. Ба більше, таку вказівку дав глава Північної Кореї Кім Чен Ин ще на самому початку протистояння.

"Ще раз запевняємо, що до переможного дня ми завжди твердо стоятимемо поруч із нашими російськими товаришами. Від самого початку спеціальної військової операції голова КНДР Кім Чен Ин дав вказівку, щоб ми ні на кого не озиралися, незмінно й потужно підтримували, надавали допомогу російській армії та російському народу", — заявила Цой Сон Хі.

Окремо очільниця дипломатичного відомства КНДР додала, що Сполучені Штати Америки та інші країни Заходу, які постачають Києву зброю, нібито тим самим "намагаються довгостроково вести війну в Україні проти Росії".

На момент публікації матеріалу в МЗС України не коментували заяву північнокорейського дипломата.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прокоментував залучення бійців КНДР до ЗС РФ. За його словами, у такий спосіб очільник Кремля випробовує реакцію світу, і якщо її не буде, іноземний контингент із російського боку зросте.